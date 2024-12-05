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Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

5 грудня 2024 13:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кулеба працюватиме у Гарварді — що відомо
Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба працюватиме у Гарвардській школі. Зокрема, він буде старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин.

Про це повідомили на сайті Гарвардської школи Кеннеді

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На сайті зазначили, що Дмитро Кулеба займатиметься дослідженнями про дипломатію, безпеку та стійкість, а також читатиме лекції. Крім того, він напише книгу про війну в Україні. 

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Довідка про Дмитра Кулебу. Фото: скриншот

Крім того, на сайті зазначили біографію та історію політичної кар'єри Дмитра Кулеби. Його характеризують, як ключового політика, що допоміг розбудувати об'єднання та організувати забезпечення поставок озброєння та впровадження санкцій. Також завдяки йому у світі вперше з'явився речник на основі AI.

"Пан Кулеба був одним із найпомітніших та найефективніших членів команди президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення в Україну. Наймолодший міністр закордонних справ в історії України, він очолював українську дипломатію у найважчі часи російської агресії. Він відіграв ключову роль у розбудові альянсів, забезпеченні озброєнь, запровадженні санкцій, просуванні заявок України на вступ до ЄС і НАТО та розширенні зв’язків з Африкою, Азією та Латинською Америкою", — йдеться на сайті. 

Нагадаємо, на початку вересня у Верховній Раді проголосували за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС України.

Зазначимо, що низка українських політиків та чиновників теж зазнали кадрових змін. Так нещодавно народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум написала заяву про складання депутатського мандату. Також в Україні призначили нового віцепрем'єра. Ним став Олексій Чернишов. 

Тим часом Володимир Зеленський звільнив постійного представника у Криму, який обіймав цю посаду з квітня 2022 року. 

Дмитро Кулеба школа викладачі посада Гарвард

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