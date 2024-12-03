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Нардепка Шкрум написала заяву про складання мандату

3 грудня 2024 08:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Нардепка Шкрум склала мандат та обійме посаду в Мінрозвитку
Народна депутатка Альона Шкрум. Фото: Facebook/Альона Шкрум
Євгенія Брюховецька - редактор

Народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум у понеділок, 2 грудня, написала заяву про складення свого мандату. У Верховній Раді вже внесли це питання до порядку денного.

Про таке рішення Шкрум написала у Facebook.

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Заява. Фото: Facebook/Альона Шкрум

Шкрум склала мандат

"Так, друзі, це правда, написала заяву про складання мандату", — йдеться у повідомленні.

За словами депутатки, 27 листопада було рівно 10 років від її складення присяги у Верховній Раді. Вона зазначила, що це багато, а тому "прийшов час великих змін".

"Життя — це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", — додала Шкрум.

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Скриншот допису Шкрум

Відомо, що Комітет ВР із питань регламенту вже розглянув заяву Шкрум, про що йдеться на сайті парламенту. Постанову про її звільнення внесли та рекомендували до прийняття в цілому.

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Скриншот рішення

Як пише Суспільне з посиланням на джерела в уряді, Шкрум отримає посаду в Міністерстві розвитку громад та територій України. Вона стане заступницею віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби.

Нагадаємо, 6 листопада ЦВК визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України. Він був призначений замість Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Вже 26 листопада до ЦВК надійшла заява Примаченка про відмову від депутатського мандата і замість нього новою нардепкою від "Голосу" стала Таміла Ташева.

Верховна Рада призначення Альона Шкрум голосування кадрові зміни народні депутати

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