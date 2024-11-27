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В екснардепа Царьова конфіскували майно на 500 млн грн

27 листопада 2024 16:57
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні судили Царьова та конфіскували його майно
Екснардеп Олег Царьов. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні заочно судили колишнього народного депутата Олега Царьова. Його визнали винним у фінансуванні російської агресії проти України та конфіскували майно на майже пів мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook у середу, 27 листопада.

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Правоохоронці уточнили, що колишнього депутата визнали винним у фінансуванні збройної агресії Росії. Оскільки він переховується від правосуддя, то розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні за його відсутності.

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Олег Царьов. Фото: СБУ

Суд призначив Царьову вісім років в'язниці, а також конфіскував усе його майно на 460 мільйонів гривень:

  • два майнові комплекси у Криму — санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської" вартістю понад 456 мільйонів гривень;
  • квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйона гривень;
  • земельну ділянку на Київщині вартістю 1,3 мільйона гривень.

СБУ зазначає, що екснардеп регулярно фінансує бюджет Росії, сплачуючи податки за свій бізнес у Криму та платить Росгвардії за охорону цих об’єктів.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб. Серед них — колишні народні депутати, міністри, політики та інші.

Також ми писали, на Харківщині судили жінку, яка під час окупації працювала на РФ. Вона була інспекторкою російської "міліції" у Козачій Лопані.

СБУ Олег Царьов Південний Судан народні депутати війна в Україні майно

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