В Україні судили Царьова та конфіскували його майно

Екснардеп Олег Царьов. Фото: росЗМІ

В Україні заочно судили колишнього народного депутата Олега Царьова. Його визнали винним у фінансуванні російської агресії проти України та конфіскували майно на майже пів мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook у середу, 27 листопада.

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Правоохоронці уточнили, що колишнього депутата визнали винним у фінансуванні збройної агресії Росії. Оскільки він переховується від правосуддя, то розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні за його відсутності.

Олег Царьов. Фото: СБУ

Суд призначив Царьову вісім років в'язниці, а також конфіскував усе його майно на 460 мільйонів гривень:

два майнові комплекси у Криму — санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської" вартістю понад 456 мільйонів гривень;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйона гривень;

земельну ділянку на Київщині вартістю 1,3 мільйона гривень.

СБУ зазначає, що екснардеп регулярно фінансує бюджет Росії, сплачуючи податки за свій бізнес у Криму та платить Росгвардії за охорону цих об’єктів.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб. Серед них — колишні народні депутати, міністри, політики та інші.

Також ми писали, на Харківщині судили жінку, яка під час окупації працювала на РФ. Вона була інспекторкою російської "міліції" у Козачій Лопані.