В Украине судили Царева и конфисковали его имущество

Экс-нардеп Олег Царев. Фото: росСМИ

В Украине заочно судили бывшего народного депутата Олега Царева. Его признали виновным в финансировании российской агрессии против Украины и конфисковали имущество почти на полмиллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook в среду, 27 ноября.

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Правоохранители уточнили, что бывший депутат признан виновным в финансировании вооруженной агрессии России. Поскольку он скрывается от правосудия, то рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве при его отсутствии.

Олег Царев. Фото: СБУ

Суд назначил Цареву восемь лет тюрьмы, а также конфисковал все его имущество на 460 миллионов гривен:

два имущественных комплекса в Крыму — санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской" стоимостью более 456 миллионов гривен;

квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 миллиона гривен;

земельный участок на Киевщине стоимостью 1,3 миллиона гривен.

СБУ отмечает, что экс-нардеп регулярно финансирует бюджет России, уплачивая налоги за свой бизнес в Крыму, и платит Росгвардии за охрану этих объектов.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек. Среди них бывшие народные депутаты, министры, политики и другие.

Также мы писали, что на Харьковщине судили женщину, которая во время оккупации работала на РФ. Она была инспектором российской "милиции" в Казачьей Лопане.