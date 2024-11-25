Військовий отримав шість років в'язниці, бо не повернувся з відпустки

Криворізький районний суд. Фото: пресслужба суду

У Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину. Він пояснив, що нібито не пам'ятав, куди вертатися.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовий перебував на посаді механіка-водія евакуаційного взводу та проходив службу на Донеччині. Після завершення відпустки він не повернувся до військової частини. Згодом його затримали на підставі ухвали суду.

Під час суду він частково визнав свою провину та пояснив, що не пам'ятає номер військової частини. За його словами, він "не знав, куди вертатися", тому поїхав у Кривий Ріг, поселився у готель та дзвонив командирам з проханням його забрати, які йому повідомили про оголошення в СЗЧ.

Відповідаючи на запитання, пояснював, що прізвища командира та телефонів він не пам`ятає, бо вдарився головою.

Під час ВЛК його визнали обмежено придатним до військової служби.

Рішення суду

Суд призначив військовому покарання у вигляді позбавлення волі на шість років.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який не з'явився за повісткою в ТЦК та СП. Він заявив, що погано почував себе, тому не зміг прийти.

Також ми писали, що в Одеській області судили військового, який возив з собою гранату в автомобілі.