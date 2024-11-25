Военный получил шесть лет тюрьмы, потому что не вернулся из отпуска

Криворожский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Днепропетровской области судили военнослужащего, который после отпуска не вернулся в воинскую часть. Он объяснил, что якобы не помнил, куда возвращаться.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военный занимал должность механика-водителя эвакуационного взвода и проходил службу в Донецкой области. После завершения отпуска он не вернулся в воинскую часть. Позже он был задержан на основании определения суда.

В ходе суда он частично признал свою вину и объяснил, что не помнит номер воинской части. По его словам, он "не знал, куда возвращаться", поэтому поехал в Кривой Рог, поселился в гостиницу и звонил командирам с просьбой его забрать, которые сообщили ему об объявлении в СОЧ.

Отвечая на вопрос, объяснил, что фамилии командира и телефонов он не помнит, потому что ударился головой.

Во время ВВК он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Решение суда

Суд назначил военному наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который не явился по повестке в ТЦК и СП. Он заявил, что плохо себя чувствовал, поэтому не смог прийти.

Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который возил с собой гранату в автомобиле.