На Черкащині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через хворобу

Соснівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Черкаській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК у визначений час. Напередодні ВЛК визнала його придатним до служби.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні цього року військовозобов`язаний був визнаний придатним військово-лікарською комісією та не з'явився на місце збору для відправки на службу у визначений час.

Під час суду він пояснив, що не зміг з`явитися по повістці у зв`язку з погіршенням стану здоров`я, але не надав фактичних доказів на підтвердження цього факту.

Рішення суду

Його визнали винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначили чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який не з'явився у визначеному пункті збору після вручення бойової повістки.

Також ми писали, що у Волинській області чоловік прибув до ТЦК та СП після отримання бойової повістки, але пізніше втік через паркан.