В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК по болезни

На Черкащине мужчина не явился в ТЦК из-за болезни — решение суда
В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК в установленное время. Накануне ВВК сочла его годным к службе.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В августе этого года военнообязанный был признан годным военно-врачебной комиссией и не явился на место сбора для отправки на службу в определенное время.
В ходе суда он пояснил, что не смог явиться по повестке в связи с ухудшением состояния здоровья, но не предоставил фактических доказательств подтверждения этого факта.
Решение суда
Его признали виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначили четыре года лишения свободы.
Напомним, на Волыни судили мужчину, не явившегося в определенном пункте сбора после вручения боевой повестки.
Также мы писали, что в Волынской области мужчина прибыл в ТЦК и СП после получения боевой повестки, но позже сбежал через забор.
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