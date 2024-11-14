В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК по болезни

Сосновский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Черкасской области судили мужчину, который не явился в ТЦК в установленное время. Накануне ВВК сочла его годным к службе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе этого года военнообязанный был признан годным военно-врачебной комиссией и не явился на место сбора для отправки на службу в определенное время.

В ходе суда он пояснил, что не смог явиться по повестке в связи с ухудшением состояния здоровья, но не предоставил фактических доказательств подтверждения этого факта.

Решение суда

Его признали виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначили четыре года лишения свободы.

Напомним, на Волыни судили мужчину, не явившегося в определенном пункте сбора после вручения боевой повестки.

Также мы писали, что в Волынской области мужчина прибыл в ТЦК и СП после получения боевой повестки, но позже сбежал через забор.