Нардепка Шкрум сдала мандат и вступит в должность в Минразвития

Нардеп Шкрум написала заявление о сдаче мандата
Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в понедельник, 2 декабря, написала заявление о сдаче своего мандата. В Верховной Раде уже внесли этот вопрос в повестку дня.
О таком решении Шкрум написала в Facebook.
Шкрум сдала мандат
"Да, друзья, это правда, написала заявление о сдаче мандата", — говорится в сообщении.
По словам депутата, 27 ноября было ровно 10 лет от ее принятия присяги в Верховной Раде. Она отметила, что это много, а потому "пришло время больших перемен".
"Жизнь — это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", — добавила Шкрум.
Известно, что Комитет ВР по вопросам регламента уже рассмотрел заявление Шкрум, о чем говорится на сайте парламента. Постановление о ее увольнении было внесено и рекомендовано к принятию в целом.
Как пишет Суспільне со ссылкой на источники в правительстве, Шкрум получит должность в Министерстве развития громад и территорий Украины. Она станет заместителем вице-премьер-министра Алексея Кулебы.
Напомним, 6 ноября ЦИК признал Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Он был назначен вместо Олега Макарова, который умер 29 октября.
Уже 26 ноября в ЦИК поступило заявление Примаченко об отказе от депутатского мандата и вместо него новым нардепом от "Голоса" стала Тамила Ташева.
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