Нардепка Шкрум сдала мандат и вступит в должность в Минразвития

Народный депутат Алена Шкрум. Фото: Facebook/Алена Шкрум

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в понедельник, 2 декабря, написала заявление о сдаче своего мандата. В Верховной Раде уже внесли этот вопрос в повестку дня.

О таком решении Шкрум написала в Facebook.

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Заявление. Фото: Facebook/Алена Шкрум

Шкрум сдала мандат

"Да, друзья, это правда, написала заявление о сдаче мандата", — говорится в сообщении.

По словам депутата, 27 ноября было ровно 10 лет от ее принятия присяги в Верховной Раде. Она отметила, что это много, а потому "пришло время больших перемен".

"Жизнь — это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", — добавила Шкрум.

Скриншот поста Шкрум

Известно, что Комитет ВР по вопросам регламента уже рассмотрел заявление Шкрум, о чем говорится на сайте парламента. Постановление о ее увольнении было внесено и рекомендовано к принятию в целом.

Скриншот решения

Как пишет Суспільне со ссылкой на источники в правительстве, Шкрум получит должность в Министерстве развития громад и территорий Украины. Она станет заместителем вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

Напомним, 6 ноября ЦИК признал Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Он был назначен вместо Олега Макарова, который умер 29 октября.

Уже 26 ноября в ЦИК поступило заявление Примаченко об отказе от депутатского мандата и вместо него новым нардепом от "Голоса" стала Тамила Ташева.