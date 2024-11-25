Примаченко відмовився від депутатського мандату - хто став наступником

Таміла Ташева. Фото: Facebok

У Верховній Раді України з'явилася нова народна депутатка. Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраницею від партії "Голос".

Про це пише пресслужба ЦВК у понеділок, 25 листопада.

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Відомо, що до ЦВК надійшла заява нардепа від "Голосу" Івана Примаченка про відмову від депутатського мандата. Тому комісія призначила наступну за черговістю кандидатку на цю посаду, включену до виборчого списку політичної партії — Тамілу Ташеву.

Що відомо про Тамілу Ташеву

За даними руху ЧЕСНО, Таміла Ташева з 2022 року обіймає посаду постійного представника Президента України у Криму. Також протягом 2022-2023 року вона була членом наглядової ради Українського інституту.

Крім того, Ташева є співзасновницею Громадської організації "КримSOS", яка висвітлювала окупацію Криму та репресивну політику Росії на півострові.

Нагадаємо, 6 листопада ЦВК визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України. Він був призначений замість Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Також ми писали, що нардеп Макаров помер у віці 59 років. Він виконував обов'язки секретаря Комітету з питань правової політики.