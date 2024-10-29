Нардеп Олег Макаров помер у віці 59 років

Народний депутат Олег Макаров. Фото: Верховна Рада України

Народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров помер у віці 59 років. Він пройшов до українського парламенту у складі партії "Голос".

Про це повідомили на офіційному сайті ВР у вівторок, 29 жовтня.

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"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", — говориться у повідомленні.

Протягом своєї роботи у Верховній Раді Макаров виконував обов'язки секретаря Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Також він був правником, громадським діячем та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", — говориться у повідомленні.

Що відомо про Олега Макарова

Олег Макаров народився 24 липня 1965 року у Києві. Він був судовим юристом, керуючим партнером юридичної фірми, керівником її юридичного підрозділу, депутатом Київської міської ради VIII скликання та народним депутатом України 9-го скликання від партії "Голос".

Макаров у 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року був членом Етичної комісії цієї організації.

Як депутат Київської міської ради VIII скликання очолював постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики.

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