Нардеп Олег Макаров скончался в возрасте 59 лет

Народный депутат Олег Макаров. Фото: Верховная Рада Украины

Народный депутат Украины девятого созыва Олег Макаров скончался в возрасте 59 лет. Он прошел в украинский парламент в составе партии "Голос".

Об этом сообщили на официальном сайте ВР во вторник, 29 октября.

Читайте также:

Умер нардеп Макаров

"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой грустью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва", — говорится в сообщении.

В течение своей работы в Верховной Раде Макаров исполнял обязанности секретаря Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике. Также он был юристом, общественным деятелем и членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", — говорится в сообщении.

Что известно об Олеге Макарове

Олег Макаров родился 24 июля 1965 года в Киеве. Он был судебным юристом, управляющим партнером юридической фирмы, руководителем ее юридического подразделения, депутатом Киевского городского совета VIII созыва и народным депутатом Украины 9-го созыва от партии "Голос".

Макаров в 2007 году вступил в должность заместителя председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и стал членом правления общественной организации "Ассоциация юристов Украины". С 2015 года являлся членом Этической комиссии этой организации.

Как депутат Киевского городского совета VIII созыва возглавлял постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике.

Также мы писали, что скончался крупнейший арабский инвестор в Украине, основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван. Ему было 62 года.

Напомним, что на фронте 25 октября скончался командир 420-го отдельного батальона беспилотных систем Сергей Липский с позывным "Черномор". Он откладывал срочную операцию, потому что не хотел подвести военных на передовой.