Примаченко отказался от депутатского мандата – кто стал преемником

Тамила Ташева. Фото: Facebok

В Верховной Раде Украины появился новый народный депутат. Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранницей от партии "Голос".

Об этом пишет пресс-служба ЦИК в понедельник, 25 ноября.

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Известно, что в ЦИК поступило заявление нардепа от "Голоса" Ивана Примаченко об отказе от депутатского мандата. Поэтому комиссия назначила следующего по очередности кандидата на эту должность, включенного в избирательный список политической партии — Тамилу Ташеву.

Что известно о Тамиле Ташевой

По данным движения ЧЕСНО, Тамила Ташева с 2022 года занимает пост постоянного представителя Президента Украины в Крыму. Также в течение 2022-2023 годов она была членом наблюдательного совета Украинского института.

Кроме того, Ташева является соучредителем Общественной организации "КримSOS", которая освещала оккупацию Крыма и репрессивную политику России на полуострове.

Напомним, 6 ноября ЦИК признал Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Он был назначен вместо Олега Макарова, который умер 29 октября.

Также мы писали, что нардеп Макаров скончался в возрасте 59 лет. Он исполнял обязанности секретаря Комитета по правовой политике.