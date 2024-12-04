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Зеленський звільнив постійного представника президента в Криму

4 грудня 2024 13:14
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський підписав указ про звільнення Таміли Ташевої
Таміла Ташева. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента України в Криму за її особистою заявою. Вона обіймала цю посаду з квітня 2022 року.

Про це йдеться в Указі Президента України №800/2024.

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Зеленський звільнив Ташеву з посади Постійного представника президента в Криму.

"Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою", — йдеться в указі.

Звільнення Ташевої
Указ Президента України №800/2024. Фото: скриншот

У середу, 4 грудня, Ташева, на своїй сторінці у Facebook, подякувала Президенту України та своїй команді за плідну співпрацю та поділилася планами на майбутнє.

"Найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте", — написала Taшева.

Що відомо про Ташеву

Ташева народилася в 1985 році в Самарканді в родині кримських татар, депортованих з рідного півострова. Відомо, що після закінчення школи вона вступила на факультет східних мов Таврійського інституту.

У 2002 році дівчина приєдналася до Кримськотатарського молодіжного центру, де займалася організацією культурних заходів. Вона брала активну участь у Помаранчевій революції, зокрема організовувала мітинги в Криму. Під час подій у Києві Ташева познайомилася з активістами громадської організації "Фундація регіональних ініціатив" і незабаром очолила її кримський осередок.

Після окупації Криму жінка активно займалася документуванням порушень прав кримських татар, зокрема випадків їх зникнення та зловживань щодо цього народу. Її діяльність була спрямована на привернення уваги до проблем прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Наприкінці жовтня 2019 року Ташева була призначена заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. А вже з 25 квітня 2022 року обіймала посаду постійного представника президента України в Криму.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраницею від партії "Голос".

Раніше ми писали, що народна депутатка від партії "Батьківщина" Альона Шкрум написала заяву про складення свого мандату. У Верховній Раді вже внесли це питання до порядку денного.

Ми також повідомляли про те, що Володимир Зеленський призначив нових командувача Сухопутних військ та заступника Головнокомандувача ЗСУ.  Посади обійняли Михайло Драпатий та Олег Апостол відповідно.

Володимир Зеленський Крим звільнення кадрові зміни указ

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