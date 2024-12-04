Зеленский подписал указ об увольнении Тамилы Ташевой

Тамила Ташева. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента Украины в Крыму по ее личному заявлению. Она занимала эту должность с апреля 2022 года.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины №800/2024.

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"Уволить Ташеву Тамилу Равиловну с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному ею заявлению", — говорится в указе.

Указ Президента Украины №800/2024 Фото: скриншот

В среду, 4 декабря, Ташева на своей странице в Facebook поблагодарила президента Украины и свою команду за плодотворное сотрудничество и поделилась планами на будущее.

"В ближайшее время я перейду работать в Верховную Раду Украины. Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья, интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но в конце концов оно принято", — написала Ташева.

Что известно о Ташевой

Ташева родилась в 1985 году в Самарканде в семье крымских татар, депортированных с родного полуострова. Известно, что после окончания школы она поступила на факультет восточных языков Таврического института.

В 2002 году девушка присоединилась к Крымскотатарскому молодежному центру, где занималась организацией культурных мероприятий. Она принимала активное участие в Оранжевой революции, в частности организовывала митинги в Крыму. Во время событий в Киеве Ташева познакомилась с активистами общественной организации "Фонд региональных инициатив" и вскоре возглавила ее крымскую ячейку.

После оккупации Крыма женщина активно занималась документированием нарушений прав крымских татар, в частности случаев их исчезновения и злоупотреблений в отношении этого народа. Ее деятельность была направлена на привлечение внимания к проблемам прав человека на временно оккупированном полуострове.

В конце октября 2019 года Ташева была назначена заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. А уже с 25 апреля 2022 года занимала должность постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Напомним, в ноябре 2024 года центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранницей партии "Голос".

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