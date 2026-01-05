Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський натякнув про повернення Кулеби до політики

Зеленський натякнув про повернення Кулеби до політики

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 13:17
Зеленський провів зустріч із Дмитром Кулебою
Переговори Володимира Зеленського та Дмитра Кулеби. Фото: ОПУ

Президент України повідомив про зустріч із Дмитром Кулебою, під час якої обговорювали поточну ситуацію навколо держави. За словами Володимира Зеленського, розмова стосувалася як політичних процесів, так і інформаційного поля. Окрему увагу приділили тому, щоб українська позиція була чітко та переконливо представлена у світі

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський переговорив з Дмитром Кулебою

Глава держави також наголосив, що радий подальшій співпраці з Дмитром Кулебою в межах команди України. За підсумками зустрічі сторони домовилися визначити конкретні напрями подальшої взаємодії.

"Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба раніше очолював Міністерство закордонних справ України. Його звільнили з посади у вересні в 2024 році.

Згодом стало відомо, що Дмитро Кулеба почав працювати в Гарвардській школі, де мав посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин.

Окремо Кулеба висловлювався про потенційну службу на фронті

Володимир Зеленський Дмитро Кулеба переговори політики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації