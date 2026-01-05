Зеленський провів зустріч із Дмитром Кулебою

Зеленський натякнув про повернення Кулеби до політики
Президент України повідомив про зустріч із Дмитром Кулебою, під час якої обговорювали поточну ситуацію навколо держави. За словами Володимира Зеленського, розмова стосувалася як політичних процесів, так і інформаційного поля. Окрему увагу приділили тому, щоб українська позиція була чітко та переконливо представлена у світі
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський переговорив з Дмитром Кулебою
Глава держави також наголосив, що радий подальшій співпраці з Дмитром Кулебою в межах команди України. За підсумками зустрічі сторони домовилися визначити конкретні напрями подальшої взаємодії.
"Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Дмитро Кулеба раніше очолював Міністерство закордонних справ України. Його звільнили з посади у вересні в 2024 році.
Згодом стало відомо, що Дмитро Кулеба почав працювати в Гарвардській школі, де мав посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин.
Окремо Кулеба висловлювався про потенційну службу на фронті.
