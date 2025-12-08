Відео
Головна Новини дня Ексміністр Дмитро Кулеба пояснив, чому не йде на фронт

Ексміністр Дмитро Кулеба пояснив, чому не йде на фронт

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 01:30
Мобілізація в Україні — чому ексміністр Дмитро Кулеба досі не на фронті
Дмитро Кулеба. Фото: ICOM Ukraine/Facebook

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не пішов воювати добровільно, але ухилятися від мобілізації не планує. У разі отримання повістки він готовий піти на фронт.

Про це колишній очільник МЗС повідомив в інтерв'ю Яніні Соколовій. 

Читайте також:

Чому Дмитро Кулеба не долучився до війська раніше 

За словами ексміністра, він не став добровольцем, тому що починаючи від першої ночі повномасштабного вторгнення, займався війною.

"Прийде повістка — я не тікатиму за кордон. Я не пішов добровольцем, тому що два з половиною роки займався війною, але тікати, щоб уникнути мобілізації, коли цей час настане, не буду", — запевнив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба спрогнозував, що Україна зазнає тактичної поразки. Водночас він вірить у стратегічну перемогу.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна й Росія можуть ще довго продовжувати війну. На його думку, для припинення бойових дій потрібна угода, але вона не всім сподобається.

Дмитро Кулеба військовий призов мобілізація фронт військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
