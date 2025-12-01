Дмитро Кулеба назвав умови для завершення війни — відео

Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Україна та Росія здатні продовжувати війну ще дуже довго, якщо найближчим часом не буде ухвалене політичне рішення щодо її завершення. Країнам досягти домовленостей, які, ймовірно, "не сподобаються жодній зі сторін".

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кулеба висловився про завершення війни

За словами дипломата, нинішня ситуація на фронті демонструє, що ані Україна, ані Росія не втратили можливості ведення бойових дій. Лінія зіткнення, вважає Кулеба, "рухатиметься щороку", і це створюватиме загрозу для української державності у довгій перспективі.

"Ми перебуваємо в ситуації, коли Росія має можливості нас знищувати, а ми — недостатньо сильні, щоб повністю себе убезпечити… Якщо не буде досягнуто угоди, яка всім не сподобається, але зафіксує стан тактичної поразки і стратегічної перемоги, тоді ще буде багато років війна. Буде як є і ще гірше", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився про новий мирний план для України. Президент повідомив, що питання щодо територій обговорювалися понад шість годин.

А також стало відомо, що США можуть заблокувати вступ України до НАТО через угоду з Росією.