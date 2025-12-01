Видео
Без непопулярного решения война может затянуться, — Кулеба

Без непопулярного решения война может затянуться, — Кулеба

Дата публикации 1 декабря 2025 23:27
Дмитрий Кулеба назвал условия для завершения войны — видео
Дмитрий Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Украина и Россия способны продолжать войну еще очень долго, если в ближайшее время не будет принято политическое решение о ее завершении. Странам достичь договоренностей, которые, вероятно, "не понравятся ни одной из сторон".

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Кулеба высказался о завершении войны

По словам дипломата, нынешняя ситуация на фронте демонстрирует, что ни Украина, ни Россия не потеряли возможности ведения боевых действий. Линия соприкосновения, считает Кулеба, "будет двигаться каждый год", и это будет создавать угрозу для украинской государственности в долгой перспективе.

"Мы находимся в ситуации, когда Россия имеет возможности нас уничтожать, а мы — недостаточно сильны, чтобы полностью себя обезопасить... Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался о новом мирном плане для Украины. Президент сообщил, что вопросы по территориям обсуждались более шести часов.

А также стало известно, что США могут заблокировать вступление Украины в НАТО из-за соглашения с Россией.

Дмитрий Кулеба переговоры Украина война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
