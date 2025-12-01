Дмитрий Кулеба назвал условия для завершения войны — видео

Без непопулярного решения война может затянуться, — Кулеба
Украина и Россия способны продолжать войну еще очень долго, если в ближайшее время не будет принято политическое решение о ее завершении. Странам достичь договоренностей, которые, вероятно, "не понравятся ни одной из сторон".
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.
Кулеба высказался о завершении войны
По словам дипломата, нынешняя ситуация на фронте демонстрирует, что ни Украина, ни Россия не потеряли возможности ведения боевых действий. Линия соприкосновения, считает Кулеба, "будет двигаться каждый год", и это будет создавать угрозу для украинской государственности в долгой перспективе.
"Мы находимся в ситуации, когда Россия имеет возможности нас уничтожать, а мы — недостаточно сильны, чтобы полностью себя обезопасить... Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже", — заявил Кулеба.
Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался о новом мирном плане для Украины. Президент сообщил, что вопросы по территориям обсуждались более шести часов.
А также стало известно, что США могут заблокировать вступление Украины в НАТО из-за соглашения с Россией.
