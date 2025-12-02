Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба заявив про тактичну поразку України — про що йдеться

Кулеба заявив про тактичну поразку України — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:56
Кулеба заявив, що Україну чекає тактична поразка, але стратегічна перемога
Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України попереду тактична поразка. Водночас за його словами, буде стратегічна перемога.

Про це Дмитро Кулеба сказав на Форум "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Тактична поразка України

Кулеба вважає, що Україні буде дуже важко змиритися з реальністю. За його словами, на громадян чекає дуже складний час, коли нарешті доведеться визнати важку правду.

"І коли ми визнаємо цю правду, вона буде надзвичайно для нас болісною, ми зможемо будувати майбутнє. Бо поки ми цю правду не визнаємо, ми з вами не будемо мати можливість будувати нормальне майбутнє. Та відмова визнавати реальність, вона тягнутиме нас назад", — каже ексголова МЗС.

За його словами, попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Він пояснив, що в моменті буде неприємно. 

"Якщо ми подивимося на те, з чого починалося це вторгнення, а саме з бажання знищити нас як державу, знищити нас як націю, бо ті, хто є присутні в залі, хто вважає, що вони нас захопили і все було б так, як є, бо вони цивілізовані люди, на жаль, ви сильно помиляєтеся", — додав Кулеба.

Нагадаємо, ексочільник МЗС заявив, що Україна та Росія можуть вести війну ще тривалий час, якщо найближчим часом не буде прийнято політичного рішення про її припинення.

Раніше Кулеба назвав дві умови, за яких Україна стане членом Європейського Союзу.

Дмитро Кулеба війна українці МЗС Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації