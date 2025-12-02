Кулеба заявив, що Україну чекає тактична поразка, але стратегічна перемога

Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України попереду тактична поразка. Водночас за його словами, буде стратегічна перемога.

Про це Дмитро Кулеба сказав на Форум "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Тактична поразка України

Кулеба вважає, що Україні буде дуже важко змиритися з реальністю. За його словами, на громадян чекає дуже складний час, коли нарешті доведеться визнати важку правду.

"І коли ми визнаємо цю правду, вона буде надзвичайно для нас болісною, ми зможемо будувати майбутнє. Бо поки ми цю правду не визнаємо, ми з вами не будемо мати можливість будувати нормальне майбутнє. Та відмова визнавати реальність, вона тягнутиме нас назад", — каже ексголова МЗС.

За його словами, попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Він пояснив, що в моменті буде неприємно.

"Якщо ми подивимося на те, з чого починалося це вторгнення, а саме з бажання знищити нас як державу, знищити нас як націю, бо ті, хто є присутні в залі, хто вважає, що вони нас захопили і все було б так, як є, бо вони цивілізовані люди, на жаль, ви сильно помиляєтеся", — додав Кулеба.

Нагадаємо, ексочільник МЗС заявив, що Україна та Росія можуть вести війну ще тривалий час, якщо найближчим часом не буде прийнято політичного рішення про її припинення.

Раніше Кулеба назвав дві умови, за яких Україна стане членом Європейського Союзу.