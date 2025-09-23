Дмитро Кулеба, міністр МЗС 2020-2024 рр.

Ексміністр закордонних справ періоду 2020-2024 років Дмитро Кулеба прочитав лекцію "Сила нашого покоління" на фестивалі "Кураж базар" у Києві. Його цитата про те, що Україні, ймовірно, доведеться залучати мігрантів із країн Центральної Азії, у буквальному сенсі підірвала соціальні мережі.

Новини.LIVE наводять ключові тези з виступу Кулеби.

Реклама

Читайте також:

Україна стане членом ЄС за двох умов

Реформи — це все правильно, але Україна стане членом ЄС, коли відбудуться дві речі. Перша — західна Європа знайде спосіб утримати контроль над європейським проєктом після входження до нього України, Молдови та країн західних Балкан. Бо якщо доєднати нас всіх до вже чинних правил, то Захід втратить контроль через зміну балансу сил.

Друга річ — поки не буде вирішене питання українського сільськогосподарського комплексу. На сьогодні вся українська аргарка є категорично несумісною з усією європейською. Тобто, якщо ми стаємо членом ЄС, ми вбиваємо усіх фермерів по всій Європі. Це своєю чергою спричиняє реальні революції у Франції, Бельгії, Польщі та в усіх країнах — і зрештою колапс Європи. Оці дві проблеми потрібно вирішити — і Україна буде в ЄС.

Про протести навколо НАБУ та САП

Ми можемо вас підтримувати, але є червоні лінії. І НАБУ та САП стали нашими символами жити у нормальній європейській країні. Ми відчули, що зараз відбудеться щось таке, що нашу мрію сильно підкошує. Вийшли молоді люди, які, я впевнений, не були ні на Революції Гідності, ні на Майдані у 2004 році, і почали протестувати.

Кожна велика подія в історії людства відразу породжує свою естетику. Така закономірність. І ці картонки, коли зʼявилися… А я знаю, що в окремих кабінетах почали відразу шукати спонсорів, хто це замовив, бо "неможливо так швидко виготовити таку кількість картоночок і намалювати їх"… Але це нормально, в усіх країнах влада мислить так, що всі проти неї. Це не є якоюсь унікальною річчю. І поява цих картоночок є головним доказом спонтанності та величності цієї події.

На протест вийшли молоді люди. Туди також приїхали політики з авторитетом і досвідом, але йшли звідти. Бо вони були чужі. Я не ходив, бо не хотів красти свято молоді. Це було їхнє повстання, хоча я брав участь у двох попередніх революціях, але проти третьої, до речі.

Але президент, хвала йому, відмотав цю історію назад. Тобто те, що почалося як проблема української демократії, закінчилося її тріумфом.

Але це ж круто, що діти, які не знають досвіду помилок 2004 року, на рівні ДНК їх більше не повторюють. Тому я спокійний на майбутнє України, адже ті, хто тут залишився після 2022 року і висловив своє слово незгоди, будуть рухати її далі.

Україні доведеться залучати мігрантів із Центральної Азії

Міграційний процес в останні 100 років побудований зі Сходу на Захід. Починаючи з наших українців, які з Галичини їхали в джунглі Бразилії та ліси Канади, сицилійців, які їхали в Америку, і закінчуючи балтійцями, поляками, чехами, які виїхали у Німеччину, Австрію, Британію. Міграційний процес іде на Захід. Тому те, що сталося у нас після 2022 року, не є чимось принципово новим, бо цей рух відбувається все одно. І повірте мені, ситуація з міграцією болгар із Болгарії, наприклад, чи балтійців теж далеко не райдужна.

Але у нас відбувся шалений сплеск у 2022 році, і це жахливо. І зараз відбувається друга мікрохвиля, поки що мало помітна, але вона матиме далекосяжні наслідки — і це виїзд хлопців 18-22 років. Я розумію, що для людей це добре, але для держави це погано.

Чим більше людей залишають свою країну — тим гірше для неї. Тим більше, що у нас залишиться багато стареньких людей, підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, адже молоді люди ходять на протести, а бабусі й дідусі — на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік, а відтак маємо розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна. Але такі люди завжди будуть.

В плані населення нічого гарного у нас не буде, ми у негативній динаміці. А вона у нас і до війни була найгіршою в Європі. Ніхто у світі більше не хоче народжувати, тому, можливо, нам доведеться відкривати країну для мігрантів із Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, Вʼєтнаму. Попереду дуже важкі часи, але я спокійний, адже бачу тут велику кількість людей, які цій країні потрібні.

Китаю не потрібна сильна Росія

Китай стане найпотужнішою державою світу, питання тільки в тому, коли цей момент настане. Є різні розрахунки, які показують, зокрема, і те, що, чим довше в Україні триватиме війна, відповідно, чим більше ресурсів на неї витрачатимуть США та Європа, тим більше часу виграє Китай, щоб стати найпотужнішим й обігнати США.

Китаю залишилася одна річ, де вони ще й близько не зрівнялися — це зрозуміла усьому світові культура. Типу якийсь "Голівуд". У культурній експансії у них ще багато роботи.

А решту… Машини дуже скоро будуть всі китайські, дешеві китайські ресурси домінуватимуть у світі, а США не зможуть подолати ресурсний розрив, бо Китай вже занадто далеко.

Китай завжди йшов назустріч Україні

Росія сповзатиме у залежність до Китаю, він потроху її поглинатиме. Загалом Китаю не потрібна занадто сильна Росія, а її перемога в Україні сильно її зміцнює. Друге — Україна цікава Китаю як член ЄС, адже йому потрібні друзі в ЄС, бо той своєю чергою є для них ключовим ринком збуту своїх товарів.

За три роки війни, коли виникали будь-які спірні питання щодо співробітництва з Китаєм, він завжди йшов нам назустріч. Наприклад, реструктуризувати борг Януковича — ок, відкрити ринок для якоїсь сільськогосподарської продукції, щоби наші фермери могли заробити — ок, відкриємо. Це не те, що їм на нас начхати, а от із Росією у них безмежне партнерство.

У Китаю своя мета і своя політика, вони знають, що вони роблять. І російські еліти все більше розуміють, що перебувають у пастці, яка їх повільно затягує.