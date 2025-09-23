Дмитрий Кулеба, министр МИД 2020-2024 гг.

Экс-министр иностранных дел периода 2020-2024 годов Дмитрий Кулеба прочитал лекцию "Сила нашего поколения" на фестивале "Кураж базар" в Киеве. Его цитата о том, что Украине, вероятно, придется привлекать мигрантов из стран Центральной Азии, в буквальном смысле взорвала социальные сети.

Новини.LIVE приводят ключевые тезисы из выступления Кулебы.

Реформы — это все правильно, но Украина станет членом ЕС, когда произойдут две вещи. Первая — западная Европа найдет способ удержать контроль над европейским проектом после вхождения в него Украины, Молдовы и стран западных Балкан. Потому что, если присоединить нас всех к уже существующим правилам, то Запад потеряет контроль из-за изменения баланса сил.

Вторая вещь — пока не будет решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса. На сегодня вся украинская аргарка категорически несовместима со всей европейской. То есть, если мы становимся членом ЕС — мы убиваем всех фермеров по всей Европе. Это в свою очередь вызывает реальные революции во Франции, Бельгии, Польше и во всех странах — и в конце концов коллапс Европы. Эти две проблемы нужно решить — и Украина будет в ЕС.

О протестах вокруг НАБУ и САП

Мы можем вас поддерживать, но есть красные линии. И НАБУ и САП стали нашими символами жить в нормальной европейской стране. Мы почувствовали, что сейчас произойдет что-то такое, что нашу мечту сильно подкашивает. Вышли молодые люди, которые, я уверен, не были ни на Революции Достоинства, ни на Майдане в 2004 году, и начали протестовать.

Каждое большое событие в истории человечества сразу порождает свою эстетику. Такова закономерность. И эти картонки, когда появились... А я знаю, что в отдельных кабинетах начали сразу искать спонсоров, кто это заказал, потому что "невозможно так быстро изготовить такое количество картонок и нарисовать их"... Но это нормально, во всех странах власть мыслит так, что все против нее. Это не является какой-то уникальной вещью. И появление этих картонок является главным доказательством спонтанности и величия этого события.

На протест вышли молодые люди. Туда также приехали политики с авторитетом и опытом, но уходили оттуда. Потому что они были чужие. Я не ходил, потому что не хотел воровать праздник молодежи. Это было их восстание, хотя я участвовал в двух предыдущих революциях, но против третьей, кстати.

Но президент, хвала ему, отмотал эту историю назад. То есть то, что началось как проблема украинской демократии, закончилось ее триумфом.

Но это же круто, что дети, которые не знают опыта ошибок 2004 года, на уровне ДНК их больше не повторяют. Поэтому я спокоен на будущее Украины, ведь те, кто здесь остался после 2022 года и высказал свое слово несогласия, будут двигать ее дальше.

Украине придется привлекать мигрантов из Центральной Азии

Миграционный процесс в последние 100 лет построен с Востока на Запад. Начиная с наших украинцев, которые из Галичины ехали в джунгли Бразилии и леса Канады, сицилийцев, которые ехали в Америку, и заканчивая балтийцами, поляками, чехами, которые выехали в Германию, Австрию, Британию. Миграционный процесс идет на Запад. Поэтому то, что произошло у нас после 2022-го года, не является чем-то принципиально новым, потому что это движение происходит все равно. И поверьте мне, ситуация с миграцией болгар из Болгарии, например, или балтийцев тоже далеко не радужная.

Но у нас произошел сумасшедший всплеск в 2022 году, и это ужасно. И сейчас происходит вторая микроволна, пока мало заметная, но она будет иметь далеко идущие последствия — и это выезд ребят 18-22 лет. Я понимаю, что для людей это хорошо, но для государства это плохо.

Чем больше людей покидает свою страну — тем хуже для нее. Тем более, что у нас останется много стареньких людей, повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно, ведь молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки — на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. Следовательно, должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна. Но такие люди всегда будут.

В плане населения ничего хорошего у нас не будет, мы в отрицательной динамике. А она у нас и до войны была худшей в Европе. Никто в мире больше не хочет рожать, поэтому, возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама. Впереди очень тяжелые времена, но я спокоен, ведь вижу здесь большое количество людей, которые этой стране нужны.

Китаю не нужна сильная Россия

Китай станет самой мощной державой мира, вопрос только в том, когда этот момент наступит. Есть различные расчеты, которые показывают в том числе и то, что, чем дольше в Украине будет длиться война, соответственно, чем больше ресурсов на нее будут тратить США и Европа, тем больше времени выиграет Китай, чтобы стать самым мощным и обогнать США.

Китаю осталась одна вещь, где они еще и близко не сравнялись, — это понятная всему миру культура. Типа какой-то "Голливуд". В культурной экспансии у них еще много работы.

А остальное... Машины очень скоро будут все китайские, дешевые китайские ресурсы будут доминировать в мире, а США не смогут преодолеть ресурсный разрыв, потому что Китай уже слишком далеко.

Китай всегда шел навстречу Украине

Россия будет сползать в зависимость к Китаю, он понемногу будет ее поглощать. В целом Китаю не нужна слишком сильная Россия, а ее победа в Украине сильно ее укрепляет. Второе — Украина интересна Китаю как член ЕС, ведь ему нужны друзья в ЕС, потому что тот в свою очередь является для них ключевым рынком сбыта своих товаров.

За три года войны, когда возникали любые спорные вопросы по сотрудничеству с Китаем, он всегда шел нам навстречу. Например, реструктуризировать долг Януковича — ок, открыть рынок для какой-то сельскохозяйственной продукции, чтобы наши фермеры могли заработать, — ок, откроем. Это не то, что им на нас плевать, а вот с Россией у них безграничное партнерство.

У Китая своя цель и своя политика, они знают, что они делают. И российские элиты все больше понимают, что находятся в ловушке, которая их медленно затягивает.