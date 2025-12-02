Видео
Главная Новости дня Кулеба заявил о тактическом поражении Украины — о чем идет речь

Кулеба заявил о тактическом поражении Украины — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:56
Кулеба заявил, что Украину ждет тактическое поражение, но стратегическая победа
Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины впереди тактическое поражение. В то же время по его словам, будет стратегическая победа.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал на Форум "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Тактическое поражение Украины

Кулеба считает, что Украине будет очень трудно смириться с реальностью. По его словам, граждан ждет очень сложное время, когда наконец придется признать тяжелую правду.

"И когда мы признаем эту правду, она будет чрезвычайно для нас болезненной, мы сможем строить будущее. Потому что пока мы эту правду не признаем, мы с вами не будем иметь возможность строить нормальное будущее. И отказ признавать реальность, она будет тянуть нас назад", — говорит экс-глава МИД.

По его словам, впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Он объяснил, что в моменте будет неприятно.

"Если мы посмотрим на то, с чего начиналось это вторжение, а именно с желания уничтожить нас как государство, уничтожить нас как нацию, потому что те, кто присутствует в зале, кто считает, что они нас захватили и все было бы так, как есть, потому что они цивилизованные люди, к сожалению, вы сильно ошибаетесь", — добавил Кулеба.

Напомним, экс-глава МИД заявил, что Украина и Россия могут вести войну еще длительное время, если в ближайшее время не будет принято политическое решение о ее прекращении.

Ранее Кулеба назвал два условия, при которых Украина станет членом Европейского Союза.

Дмитрий Кулеба война украинцы МИД Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
