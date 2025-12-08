Мобилизация в Украине — почему экс-министр Дмитрий Кулеба до сих пор не на фронте

Дмитрий Кулеба. Фото: ICOM Ukraine/Facebook

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не пошел воевать добровольно, но уклоняться от мобилизации не планирует. В случае получения повестки он готов пойти на фронт.

Об этом бывший глава МИД сообщил в интервью Янине Соколовой.

Почему Дмитрий Кулеба не присоединился к армии раньше

По словам экс-министра, он не стал добровольцем, потому что начиная с первой ночи полномасштабного вторжения, занимался войной.

"Придет повестка — я не буду бежать за границу. Я не пошел добровольцем, потому что два с половиной года занимался войной, но бежать, чтобы избежать мобилизации, когда это время наступит, не буду", — заверил Дмитрий Кулеба.

