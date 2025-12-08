Видео
Экс-министр Дмитрий Кулеба объяснил, почему не идет на фронт

Экс-министр Дмитрий Кулеба объяснил, почему не идет на фронт

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 01:30
Мобилизация в Украине — почему экс-министр Дмитрий Кулеба до сих пор не на фронте
Дмитрий Кулеба. Фото: ICOM Ukraine/Facebook

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не пошел воевать добровольно, но уклоняться от мобилизации не планирует. В случае получения повестки он готов пойти на фронт.

Об этом бывший глава МИД сообщил в интервью Янине Соколовой.

Читайте также:

Почему Дмитрий Кулеба не присоединился к армии раньше

По словам экс-министра, он не стал добровольцем, потому что начиная с первой ночи полномасштабного вторжения, занимался войной.

"Придет повестка — я не буду бежать за границу. Я не пошел добровольцем, потому что два с половиной года занимался войной, но бежать, чтобы избежать мобилизации, когда это время наступит, не буду", — заверил Дмитрий Кулеба.

Напомним, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что Украина потерпит тактическое поражение. В то же время он верит в стратегическую победу.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия могут еще долго продолжать войну. По его мнению, для прекращения боевых действий нужно соглашение, но оно не всем понравится.

Дмитрий Кулеба военный призыв мобилизация фронт военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
