Мобилизация в Украине — почему экс-министр Дмитрий Кулеба до сих пор не на фронте

Экс-министр Дмитрий Кулеба объяснил, почему не идет на фронт
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не пошел воевать добровольно, но уклоняться от мобилизации не планирует. В случае получения повестки он готов пойти на фронт.
Об этом бывший глава МИД сообщил в интервью Янине Соколовой.
Почему Дмитрий Кулеба не присоединился к армии раньше
По словам экс-министра, он не стал добровольцем, потому что начиная с первой ночи полномасштабного вторжения, занимался войной.
"Придет повестка — я не буду бежать за границу. Я не пошел добровольцем, потому что два с половиной года занимался войной, но бежать, чтобы избежать мобилизации, когда это время наступит, не буду", — заверил Дмитрий Кулеба.
Напомним, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что Украина потерпит тактическое поражение. В то же время он верит в стратегическую победу.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия могут еще долго продолжать войну. По его мнению, для прекращения боевых действий нужно соглашение, но оно не всем понравится.
Читайте Новини.LIVE!