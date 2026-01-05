Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Євгеній Хмара тимчасово очолить СБУ — указ президента

Євгеній Хмара тимчасово очолить СБУ — указ президента

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 14:30
Зеленський призначив Хмару тимчасово виконуючим обов’язки глави СБУ
Євгеній Хмара. Фото: Brave1/Facebook

Службу безпеки України тимчасово очолить начальник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. До цього цю посаду займав Василь Малюк.

Відповідний указ №19/2026 вже підписав президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня.

Реклама
Читайте також:
указ
Указ президента. Фото: скриншот

Зеленський призначив очільника СБУ — що відомо

"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", — йдеться в тексті указу.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський провів зустріч із Хмарою. Вони обговорили розвиток СБУ та спеціальні операції, які зараз готують. 

Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара — генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року.

У 2023 році керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний від окупантів.

Того ж року був призначений начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

24 серпня 2023 року отримав звання бригадного генерала. 23 червня 2024 року йому було присвоєно звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року указом президента призначений начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

У 2019 року отримав орден Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку.

Також сьогодні Зеленський призначив першого заступника керівника Офісу президента.

Володимир Зеленський призначення указ сбу війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації