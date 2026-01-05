Зеленський призначив Хмару тимчасово виконуючим обов’язки глави СБУ

Євгеній Хмара тимчасово очолить СБУ — указ президента
Службу безпеки України тимчасово очолить начальник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. До цього цю посаду займав Василь Малюк.
Відповідний указ №19/2026 вже підписав президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня.
Зеленський призначив очільника СБУ — що відомо
"Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", — йдеться в тексті указу.
Зазначимо, що сьогодні Зеленський провів зустріч із Хмарою. Вони обговорили розвиток СБУ та спеціальні операції, які зараз готують.
Хто такий Євгеній Хмара
Євгеній Хмара — генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року.
У 2023 році керував спеціальною операцією визволення острова Зміїний від окупантів.
Того ж року був призначений начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.
24 серпня 2023 року отримав звання бригадного генерала. 23 червня 2024 року йому було присвоєно звання генерал-майора.
25 серпня 2025 року указом президента призначений начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
У 2019 року отримав орден Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку.
Також сьогодні Зеленський призначив першого заступника керівника Офісу президента.
