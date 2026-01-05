Зеленский назначил Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ

Евгений Хмара. Фото: Brave1/Facebook

Службу безопасности Украины временно возглавит начальник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара. До этого эту должность занимал Василий Малюк.

Соответствующий указ №19/2026 уже подписал президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января.

Указ президента. Фото: скриншот

Зеленский назначил главу СБУ — что известно

"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.

Отметим, что сегодня Зеленский провел встречу с Хмарой. Они обсудили развитие СБУ и специальные операции, которые сейчас готовят.

Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара — генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года.

В 2023 году руководил специальной операцией освобождения острова Змеиный от оккупантов.

В том же году был назначен начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

24 августа 2023 года получил звание бригадного генерала. 23 июня 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора.

25 августа 2025 года указом президента назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

В 2019 году получил орден Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.

