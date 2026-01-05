Зеленский назначил Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ

Евгений Хмара временно возглавит СБУ — указ президента
Службу безопасности Украины временно возглавит начальник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара. До этого эту должность занимал Василий Малюк.
Соответствующий указ №19/2026 уже подписал президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января.
Зеленский назначил главу СБУ — что известно
"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа.
Отметим, что сегодня Зеленский провел встречу с Хмарой. Они обсудили развитие СБУ и специальные операции, которые сейчас готовят.
Кто такой Евгений Хмара
Евгений Хмара — генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года.
В 2023 году руководил специальной операцией освобождения острова Змеиный от оккупантов.
В том же году был назначен начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
24 августа 2023 года получил звание бригадного генерала. 23 июня 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора.
25 августа 2025 года указом президента назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.
В 2019 году получил орден Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.
Напомним, сегодня стало известно, что глава СБУ Василий Малюк подал в отставку.
