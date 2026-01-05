Руководитель СБУ Василий Малюк сообщил об отставке

Василий Малюк. Фото: СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о завершении работы в должности руководителя СБУ. В то же время он подчеркнул, что остается в системе службы безопасности и в дальнейшем будет участвовать в реализации специальных операций против России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Сообщение. Фото: скриншот

"Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", — заявил Василий Малюк.

Бывший глава СБУ выразил веру в достижение справедливого мира и будущее развитие Украины. Отдельно он обратился со словами благодарности к коллективу Службы безопасности, боевым побратимам и всему украинскому народу, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за будущее страны.

Напомним, утром 5 января в СМИ появилась информация, что Василий Малюк якобы согласился покинуть пост руководителя СБУ, впоследствии эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.

Известно, что вместо Василия Малюка СБУ возглавит Евгений Хмара.

Зато ряд командиров и военных высказались об увольнении Василия Малюка и объяснили, почему считают его важным руководителем.