Хмара 10 января сообщил Зеленскому о результатах операций СБУ

Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: Зеленский/Telegram

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор Евгений Хмара доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недавних боевых операциях. По его словам, были достигнуты результаты, на которые рассчитывали.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 10 января.

Работа СБУ

Зеленский сообщил о содержании доклада Евгения Хмары. Он подчеркнул важность того, что боевые операции СБУ реализовываются именно так, как нужно Украине. Евгений Хмара также доложил президенту о деталях операций, которые произошли недавно.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Он поблагодарил всех оперативников и спецназовцев СБУ, которые защищают Украину и ее национальные интересы.

Зеленский 5 января встретился с Евгением Хмарой. Они обсудили развитие СБУ и специальные операции.

Зеленский назначил Евгения Хмару временным главой СБУ. До этого эту должность занимал Василий Малюк.