Склад Ставки верховного головнокомандувача — хто увійшов 9 січня

Зеленський оновив склад Ставки — хто увійшов
Дата публікації: 9 січня 2026 18:53
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли три нових особи.
Про це йдеться на сайті Офісу президента у п’ятницю, 9 січня.
Згідно з указом, до складу Ставки увійшли:
- заступник міністра оборони Сергій Боєв;
- керівник Офісу президента Кирило Буданов;
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.
Водночас зі складу Ставки вивели колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
