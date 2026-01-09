Склад Ставки верховного головнокомандувача — хто увійшов 9 січня

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли три нових особи.

Про це йдеться на сайті Офісу президента у п’ятницю, 9 січня.

Указ на сайті ОП. Фото: скриншот

Кого Зеленський вивів зі складу Ставки

Згідно з указом, до складу Ставки увійшли:

заступник міністра оборони Сергій Боєв;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Водночас зі складу Ставки вивели колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

