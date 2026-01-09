Відео
Зеленський оновив склад Ставки — хто увійшов

Зеленський оновив склад Ставки — хто увійшов

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:53
Склад Ставки верховного головнокомандувача — хто увійшов 9 січня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли три нових особи.

Про це йдеться на сайті Офісу президента у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:
указ
Указ на сайті ОП. Фото: скриншот

Кого Зеленський вивів зі складу Ставки

Згідно з указом, до складу Ставки увійшли:

  • заступник міністра оборони Сергій Боєв;
  • керівник Офісу президента Кирило Буданов;
  • начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Водночас зі складу Ставки вивели колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповів про важливу місію, яку виконуватиме Буданов.

Також ми писали, що відомо про нового очільника Головного управління розвідки Міноборони.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
