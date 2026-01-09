Состав Ставки верховного главнокомандующего — кто вошел 9 января

Зеленский обновил состав Ставки — кто вошел
Дата публикации 9 января 2026 18:53
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Президент Украины Владиир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли три новых человека.
Об этом говорится на сайте Офиса президента в пятницу, 9 января.
Согласно указу, в состав Ставки вошли:
- заместитель министра обороны Сергей Боев;
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко.
В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
