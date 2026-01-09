Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обновил состав Ставки — кто вошел

Зеленский обновил состав Ставки — кто вошел

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:53
Состав Ставки верховного главнокомандующего — кто вошел 9 января
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владиир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли три новых человека.

Об этом говорится на сайте Офиса президента в пятницу, 9 января.

Реклама
Читайте также:
указ
Указ на сайте ОП. Фото: скриншот

Кого Зеленский вывел из состава Ставки

Согласно указу, в состав Ставки вошли:

  • заместитель министра обороны Сергей Боев;
  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко.

В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о важной миссии, которую будет выполнять Буданов.

Также мы писали, что известно о новом главе Главного управления разведки Минобороны.

Владимир Зеленский Минобороны Кирилл Буданов Ставка верховного главнокомандующего Олег Иващенко
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации