Состав Ставки верховного главнокомандующего — кто вошел 9 января

Президент Украины Владиир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли три новых человека.

Об этом говорится на сайте Офиса президента в пятницу, 9 января.

Кого Зеленский вывел из состава Ставки

Согласно указу, в состав Ставки вошли:

заместитель министра обороны Сергей Боев;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко.

В то же время из состава Ставки вывели бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о важной миссии, которую будет выполнять Буданов.

