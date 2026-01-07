Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский рассказал, какую важную миссию будет выполнять Буданов

Зеленский рассказал, какую важную миссию будет выполнять Буданов

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:56
Кто организовывает обмены пленными в Украине
Кирилл Буданов. Фото: УП

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов будет заниматься обменом вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он ранее занимался этим вопросом в должности главы ГУР и продолжит заниматься этим как руководитель ОП.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

Россия блокирует обмены пленными — причина

"Вопросами по обменам занимался Координационный штаб. И занимался также и Кирилл Буданов, и Служба безопасности Украины, и глава Офиса президента (бывший  ред.) Андрей Ермак. Это очень важный вопрос. Поэтому новый глава Офиса президента будет заниматься и обменами также. Вместе с Рустемом Умеровым", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что обмен пленными является одним из вопросов переговорной группы.

В то же время президент добавил, что Россия приостановила обмены, чтобы давить на Украину.

"Для России это давление на Украину. Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены пленными для нас является важным вопросом, и поэтому она все это тормозит", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, будет ли влиять Буданов на медийную сферу.

Также мы сообщали, какие военные все чаще сдаются в плен.

Владимир Зеленский Кирилл Буданов Рустем Умеров обмен пленными обмен
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
