Зеленский рассказал, за что будет отвечать Буданов в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли влиять новый глава Офиса президент Кирилл Буданов на информационную сферу в государстве.

Об этом он сказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Заявление Зеленского о приоритетах Буданова

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — сказал Зеленский.

