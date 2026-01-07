Зеленский рассказал, за что будет отвечать Буданов в Офисе президента

Зеленский рассказал, будет ли Буданов влиять на медийную сферу
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли влиять новый глава Офиса президент Кирилл Буданов на информационную сферу в государстве.
Об этом он сказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.
Заявление Зеленского о приоритетах Буданова
"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — сказал Зеленский.
Напомним, недавно Буданов заинтриговал ответом на вопрос о своих приоритетах на посту главы Офиса президента.
6 января новый глава ОП находился с Зеленским на встрече "Коалиции желающих". Он рассказал о первых результатах переговоров.
Также мы писали, какой одеждой удивил Буданов в первый рабочий день на посту главы ОП.
