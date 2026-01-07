Видео
Главная Новости дня Зеленский рассказал, будет ли Буданов влиять на медийную сферу

Зеленский рассказал, будет ли Буданов влиять на медийную сферу

Дата публикации 7 января 2026 14:37
Зеленский рассказал, за что будет отвечать Буданов в Офисе президента
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли влиять новый глава Офиса президент Кирилл Буданов на информационную сферу в государстве.

Об этом он сказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

Заявление Зеленского о приоритетах Буданова

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — сказал Зеленский.

Напомним, недавно Буданов заинтриговал ответом на вопрос о своих приоритетах на посту главы Офиса президента.

6 января новый глава ОП находился с Зеленским на встрече "Коалиции желающих". Он рассказал о первых результатах переговоров.

Также мы писали, какой одеждой удивил Буданов в первый рабочий день на посту главы ОП.

Владимир Зеленский Офис президента Кирилл Буданов информация война в Украине медиа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
