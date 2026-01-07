Зеленський розповів, за що відповідатиме Буданов в Офісі президента

Зеленський розповів, чи впливатиме Буданов на інформаційну сферу
Дата публікації: 7 січня 2026 14:37
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський розповів, чи впливатиме новий очільник Офісу президент Кирило Буданов на інформаційну сферу в державі.
Про це він сказав журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.
"Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", – сказав Зеленський.
Новина доповнюється
