Україна
Новий керівник ОП здивував одягом у перший робочий день

Новий керівник ОП здивував одягом у перший робочий день

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 00:30
Буданов 3 січня 2026 року прийшов на засідання у формі ГУР
Кирило Буданов під час засідання. Фото: кадр із відео

У суботу, 3 січня, керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів зустріч із радниками з питань національної безпеки держав-партнерів України — членів Коаліції охочих, які прибули з візитом до Києва. На засідання він прийшов у формі ГУР.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо засідання 

Буданов назвав консультації продуктивними. Партнерам повідомили про напрацьовані документи з мирного процесу та результати дипломатичної роботи, яких вдалося досягти впродовж останніх тижнів.

"Обговорили та скоордирували наші позиції в різних сферах військово-політичної співпраці, аби наблизити потрібний для нас усіх результат — надійні гарантії безпеки", — зазначив очільник Офісу Президента. 

Також він наголосив, що Україні потрібні міцні гарантії безпеки від партнерів, аби бути впевненою, що повторення агресії не допустять. Наступного тижня роботу продовжать і на рівні лідерів, і між військовими держав-партнерів.

Нагадаємо, 2 січня Кирила Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. 

Також ми повідомляли, що кандидат політичних наук Олексій Буряченко прокоментував призначення Буданова очільником Офісу Президента. На його думку, до послаблення роботи ГУР це не призведе.

Офіс президента розвідка політики Кирило Буданов ГУР
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
