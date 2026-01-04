Буданов 3 января 2026 года пришел на заседание в форме ГУР

Кирилл Буданов во время заседания. Фото: кадр из видео

В субботу, 3 января, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины — членов Коалиции желающих, которые прибыли с визитом в Киев. На заседание он пришел в форме ГУР.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что известно о заседании

Буданов назвал консультации продуктивными. Партнерам сообщили о наработанных документах касательно мирного процесса и результатах дипломатической работы, которых удалось достичь в течение последних недель.

"Обсудили и скоординировали наши позиции в различных сферах военно-политического сотрудничества, чтобы приблизить нужный для нас всех результат — надежные гарантии безопасности", — отметил глава Офиса Президента.

Также он подчеркнул, что Украине нужны прочные гарантии безопасности от партнеров, чтобы быть уверенной, что повторения агрессии не допустят. На следующей неделе работу продолжат и на уровне лидеров, и между военными государств-партнеров.

Напомним, 2 января Кирилла Буданова официально назначили руководителем Офиса Президента Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что кандидат политических наук Алексей Буряченко прокомментировал назначение Буданова главой Офиса Президента. По его мнению, к ослаблению работы ГУР это не приведет.