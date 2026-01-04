Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новый руководитель ОП удивил одеждой в первый рабочий день

Новый руководитель ОП удивил одеждой в первый рабочий день

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 00:30
Буданов 3 января 2026 года пришел на заседание в форме ГУР
Кирилл Буданов во время заседания. Фото: кадр из видео

В субботу, 3 января, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины — членов Коалиции желающих, которые прибыли с визитом в Киев. На заседание он пришел в форме ГУР.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно о заседании

Буданов назвал консультации продуктивными. Партнерам сообщили о наработанных документах касательно мирного процесса и результатах дипломатической работы, которых удалось достичь в течение последних недель.

"Обсудили и скоординировали наши позиции в различных сферах военно-политического сотрудничества, чтобы приблизить нужный для нас всех результат — надежные гарантии безопасности", — отметил глава Офиса Президента.

Также он подчеркнул, что Украине нужны прочные гарантии безопасности от партнеров, чтобы быть уверенной, что повторения агрессии не допустят. На следующей неделе работу продолжат и на уровне лидеров, и между военными государств-партнеров.

Напомним, 2 января Кирилла Буданова официально назначили руководителем Офиса Президента Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что кандидат политических наук Алексей Буряченко прокомментировал назначение Буданова главой Офиса Президента. По его мнению, к ослаблению работы ГУР это не приведет.

Офис президента разведка политики Кирилл Буданов ГУР
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации