Буданов повідомив про результати перемовин у Парижі

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов розповів про важливі перемовини у Парижі. Вони спрямовані на досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України.

Перемовини у Парижі

Голова Офісу Президента зазначив. що важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру продовжуються. Україні будуть надані надійні гарантії безпеки. Аде не усі дані із перемовин можуть бути опублічені.

Буданов наголосив, що конкретні результати вже є, а подальша робота триває. Він запевнив, що українські національні інтереси будуть захищені.

Нагадаємо, що Буданов прибув разом із Володимиром Зеленським до Парижу. Вони прилетіли на перемовини Коаліції охочих.

Раніше ми також інформували, що Буданов привітав українців із Водохрещем. Це його перше святкове звернення на новій посаді.