Буданов повідомив про результати перемовин у Парижі

Буданов повідомив про результати перемовин у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 11:23
Буданов повідомив про результати перемовин у Парижі
Кирило Буданов. Фото ілюстративне: Reuters

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов розповів про важливі перемовини у Парижі. Вони спрямовані на досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України. 

Про це повідомив Кирило Буданов.

Перемовини у Парижі

Перемовини у Парижі

Голова Офісу Президента зазначив. що важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру продовжуються. Україні будуть надані надійні гарантії безпеки. Аде не усі дані із перемовин можуть бути опублічені.

Буданов наголосив, що конкретні результати вже є, а подальша робота триває. Він запевнив, що українські національні інтереси будуть захищені.

Нагадаємо, що Буданов прибув разом із Володимиром Зеленським до Парижу. Вони прилетіли на перемовини Коаліції охочих.  

Раніше ми також інформували, що Буданов привітав українців із Водохрещем. Це його перше святкове звернення на новій посаді.

Офіс президента Франція переговори Париж Кирило Буданов
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
