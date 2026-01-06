Відео
Україна
Головна Новини дня Новий керівник Офісу президента привітав українців з Водохрещем

Новий керівник Офісу президента привітав українців з Водохрещем

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 17:00
Привітання нового керівника ОП Кирила Буданова з Водохрещем
Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Новий керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українців із Водохрещем, яке в Україні святкують 6 січня. Це перше святкове звернення генерала на новій посаді.

Привітанням керівник ОП поділився в своєму Telegram.

Читайте також:

Буданов привітав українців з Водохрещем

У своєму зверненні очільник ОП наголосив на особливому значенні Водохреща для українців у час повномасштабної війни. На завершення він побажав українцям здоров'я, наснаги та злагоди, наголосивши на спільному праведному шляху, яким сьогодні йде український народ.

"Господнє Хрещення символізує силу духовного збагачення та зміцнення віри, і вони ― непохитна віра і міцна сила духу ― як ніколи потрібні нам усім у боротьбі за свободу України у війні з російським агресором, у відбудові, відновленні й розвитку нашої держави, у здобутті належного безпечного і гідного життя для кожного з нас. Бажаю усім здоров’я, наснаги і злагоди на нашому праведному шляху", — написав Буданов.

Буданов привітав з Водохрещем
Привітання Кирила Буданова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Новини.LIVE поділилися фоторепортажем, як світкують Водохреще у Києві цього року.

А також українцям розповіли, що в жодному разі неможна робити на Водохреще.

Офіс президента привітання Кирило Буданов Водохреще звернення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
