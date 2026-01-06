Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новый руководитель ОП поздравил украинцев с Крещением

Новый руководитель ОП поздравил украинцев с Крещением

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 17:00
Поздравление нового руководителя ОП Кирилла Буданова с Крещением Господним
Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Крещением, которое в Украине празднуют 6 января. Это первое праздничное обращение генерала на новой должности.

Поздравлением руководитель ОП поделился в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Буданов поздравил украинцев с Крещением

В своем обращении глава ОП отметил особое значение Крещения для украинцев во время полномасштабной войны. В завершение он пожелал украинцам здоровья, вдохновения и согласия, отметив общий праведный путь, которым сегодня идет украинский народ.

"Господне Крещение символизирует силу духовного обогащения и укрепления веры, и они — непоколебимая вера и крепкая сила духа — как никогда нужны нам всем в борьбе за свободу Украины в войне с российским агрессором, в восстановлении, восстановлении и развитии нашего государства, в получении надлежащей безопасной и достойной жизни для каждого из нас. Желаю всем здоровья, вдохновения и согласия на нашем праведном пути", — написал Буданов.

Буданов привітав з Водохрещем
Поздравление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Новини.LIVE поделились фоторепортажем, как отмечают Крещение в Киеве в этом году.

А также украинцам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на Крещение.

Офис президента поздравления Кирилл Буданов Крещение обращение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации