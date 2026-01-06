Поздравление нового руководителя ОП Кирилла Буданова с Крещением Господним

Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Крещением, которое в Украине празднуют 6 января. Это первое праздничное обращение генерала на новой должности.

Поздравлением руководитель ОП поделился в своем Telegram.

Буданов поздравил украинцев с Крещением

В своем обращении глава ОП отметил особое значение Крещения для украинцев во время полномасштабной войны. В завершение он пожелал украинцам здоровья, вдохновения и согласия, отметив общий праведный путь, которым сегодня идет украинский народ.

"Господне Крещение символизирует силу духовного обогащения и укрепления веры, и они — непоколебимая вера и крепкая сила духа — как никогда нужны нам всем в борьбе за свободу Украины в войне с российским агрессором, в восстановлении, восстановлении и развитии нашего государства, в получении надлежащей безопасной и достойной жизни для каждого из нас. Желаю всем здоровья, вдохновения и согласия на нашем праведном пути", — написал Буданов.

Поздравление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

