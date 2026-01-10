Видео
Санкции и переговоры — Зеленский заслушал доклад Буданова

Санкции и переговоры — Зеленский заслушал доклад Буданова

Дата публикации 10 января 2026 16:18
Зеленский заслушал доклад Буданова 10 января
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Офиса президента Кирилла Буданова. Стороны обсудили вопросы санкционной политики и дипломатическую работу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленський заслухав доповідь Буданова
Владимир Зеленский во время разговора с Будановым 10 января 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский заслушал доклад Буданова — о чем говорили

"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", — сообщил президент.

Кроме того, он анонсировал усиление санкционного инструментария.

Глава государства отметил, что Буданов доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров.

Во время разговора стороны определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке.

Отметим, что сегодня Зеленский также заслушал доклад временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары.

Ранее мы информировали, что глава государства подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
