Зеленский заслушал доклад Буданова 10 января

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Офиса президента Кирилла Буданова. Стороны обсудили вопросы санкционной политики и дипломатическую работу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский во время разговора с Будановым 10 января 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский заслушал доклад Буданова — о чем говорили

"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", — сообщил президент.

Кроме того, он анонсировал усиление санкционного инструментария.

Глава государства отметил, что Буданов доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров.

Во время разговора стороны определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке.

Отметим, что сегодня Зеленский также заслушал доклад временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары.

Ранее мы информировали, что глава государства подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного Главнокомандующего.