Зеленский заслушал доклад Буданова 10 января

Санкции и переговоры — Зеленский заслушал доклад Буданова
В субботу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Офиса президента Кирилла Буданова. Стороны обсудили вопросы санкционной политики и дипломатическую работу.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский заслушал доклад Буданова — о чем говорили
"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", — сообщил президент.
Кроме того, он анонсировал усиление санкционного инструментария.
Глава государства отметил, что Буданов доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров.
Во время разговора стороны определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке.
Отметим, что сегодня Зеленский также заслушал доклад временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары.
Ранее мы информировали, что глава государства подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного Главнокомандующего.
