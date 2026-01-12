Буданов во главе ОП усиливает переговорные позиции Украины с США

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов оценил работу Кирилла Буданова на новой должности. По его словам, руководитель Офиса Президента усиливает переговорные возможности страны на международной арене.

Об этом Богдан Попов сказал в эфире Ранок.LIVE.

Работа Буданова в ОП

Попов отметил, что Украина получила внутриполитические ротации, которых американцы очень хотели. Речь идет о Кирилле Буданове на посту главы ОП.

"Это лучший политик в Украине, сейчас уже политик, в коммуникации с американцами. У него лучшая линия. Его там уважают, некоторые боятся и очень любят, потому что они росли вместе", — говорит он.

По его словам, это очень удачная должность. Однако сейчас вопрос заключается в том, будет ли Буданов главным переговорщиком после того, как Сергея Кислицу назначили первым заместителем ответственным за дипломатический трек.

"Но я не сомневаюсь, что будет. И именно его фигура нормализует наши отношения с Соединенными Штатами еще на лучший уровень. Он со Стефанишиной вместе — это два политика в Украине, которые приемлемы США больше всего. Мы понимаем, что президент Зеленский, мы здесь выносим его за рамки. Он лидер государства. Здесь они будут с ним считаться в любом случае", — добавил эксперт.

Напомним, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о назначении Буданова на должность руководителя ОП.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заслушал Буданова относительно дипломатической работы.