Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданову свойственно стратегическое мышление, — Кулеба

Буданову свойственно стратегическое мышление, — Кулеба

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:23
Буданову свойственно стратегическое мышление, - Кулеба
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента является стратегическим политическим шагом и сигналом как для внутренней украинской элиты, так и для международных партнеров.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде".

Реклама
Читайте также:

Кулеба о Буданове

По его словам, это решение означает возвращение к политике как пространству договоренностей, а не административного давления.

"Для внутренней политической элиты это сигнал, что политика вернулась. Приказ, подкуп, принуждение — это не политика. Политика — это договоренность", — отметил Кулеба.

Экс-глава МИД считает, что назначение Буданова стало первой с 2022 года серьезной политической договоренностью между ключевыми фигурами украинской власти, и может стать началом восстановления конституционного баланса в стране.

Отдельно экс-министр отметил стратегическое мышление нового руководителя ОПУ, подчеркнув его способность действовать на несколько шагов вперед.

"Кирилл - один из немногих в Украине людей этого уровня, который способен мыслить на несколько шагов вперед", — сказал он.

В отличие от предыдущего главы Офиса президента, Буданов, по словам Кулебы, имеет другой психотип и внутреннюю культуру, что непосредственно влияет на стиль принятия решений и взаимодействие с партнерами.

"Просто в силу психотипов и внутренней культуры Буданов и Ермак — это прямо противоположные личности", — пояснил бывший глава МИД.

Для международных партнеров, по его оценке, это также четкий сигнал перемен.

"Нашим внешним партнерам очень простой сигнал: что так, как было, больше не будет", — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую важную миссию будет выполнять новый глава Офиса президента Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

А до этого украинский лидер раскрыл, будет ли иметь влияние Буданов на медийную сферу.

Офис президента Дмитрий Кулеба Кирилл Буданов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации