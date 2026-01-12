Буданову свойственно стратегическое мышление, — Кулеба

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента является стратегическим политическим шагом и сигналом как для внутренней украинской элиты, так и для международных партнеров.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде".

Кулеба о Буданове

По его словам, это решение означает возвращение к политике как пространству договоренностей, а не административного давления.

"Для внутренней политической элиты это сигнал, что политика вернулась. Приказ, подкуп, принуждение — это не политика. Политика — это договоренность", — отметил Кулеба.

Экс-глава МИД считает, что назначение Буданова стало первой с 2022 года серьезной политической договоренностью между ключевыми фигурами украинской власти, и может стать началом восстановления конституционного баланса в стране.

Отдельно экс-министр отметил стратегическое мышление нового руководителя ОПУ, подчеркнув его способность действовать на несколько шагов вперед.

"Кирилл - один из немногих в Украине людей этого уровня, который способен мыслить на несколько шагов вперед", — сказал он.

В отличие от предыдущего главы Офиса президента, Буданов, по словам Кулебы, имеет другой психотип и внутреннюю культуру, что непосредственно влияет на стиль принятия решений и взаимодействие с партнерами.

"Просто в силу психотипов и внутренней культуры Буданов и Ермак — это прямо противоположные личности", — пояснил бывший глава МИД.

Для международных партнеров, по его оценке, это также четкий сигнал перемен.

"Нашим внешним партнерам очень простой сигнал: что так, как было, больше не будет", — подчеркнул он.

