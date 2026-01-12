Відео
Буданову властиве стратегічне мислення, — Кулеба

Дата публікації: 12 січня 2026 16:23
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента є стратегічним політичним кроком і сигналом як для внутрішньої української еліти, так і для міжнародних партнерів.

Про це повідомив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Українській правді".

Читайте також:

Кулеба про Буданова

За його словами, це рішення означає повернення до політики як простору домовленостей, а не адміністративного тиску.

"Для внутрішньої політичної еліти це сигнал, що політика повернулася. Наказ, підкуп, примус — це не політика. Політика — це домовленість", — зазначив Кулеба.

Ексглава МЗС вважає, що призначення Буданова стало першою з 2022 року серйозною політичною домовленістю між ключовими фігурами української влади, і може стати початком відновлення конституційного балансу в країні.

Окремо ексміністр наголосив на стратегічному мисленні нового керівника ОПУ, підкресливши його здатність діяти на кілька кроків наперед.

"Кирило — один із небагатьох в Україні людей цього рівня, який здатен мислити на декілька кроків уперед", — сказав він.

На відміну від попереднього очільника Офісу президента, Буданов, за словами Кулеби, має інший психотип і внутрішню культуру, що безпосередньо впливає на стиль ухвалення рішень та взаємодію з партнерами.

"Просто в силу психотипів і внутрішньої культури Буданов і Єрмак — це прямо протилежні особистості", — пояснив колишній очільник МЗС.

Для міжнародних партнерів, за його оцінкою, це також чіткий сигнал змін.

"Нашим зовнішнім партнерам дуже простий сигнал: що так, як було, більше не буде", — наголосив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, яку важливу місію виконуватиме новий очільник Офісу президента Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

А до цього український лідер розкрив, чи матиме вплив Буданов на медійну сферу.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
