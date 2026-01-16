Буданов викликає повагу у американців, — журналіст
Журналіст "Української правди" Роман Кравець розповів про відносини Кирила Буданова з американцями та особливу повагу до нього з боку спецслужб США і команди віце-президента США Джей Ді Венса.
Про це він заявив у подкасті "Гуртом та Вщент", що вийшов на YouTube-каналі волонтера Сергія Притули.
Журналіст про Буданова
За словами Кравця, американці сприймають Буданова як людину-легенду, під керівництвом якої українська розвідка реалізувала знакові спецоперації в Криму та РФ.
"Складається враження, що навколо Буданова (в американців — ред.) сформувався певний легендарний ореол: образ людини, яка з незрозуміло яких ресурсів проводить потужні спецоперації. Це викликає повагу в американців і, зокрема, в уявленнях Трампа про силу", — зазначив журналіст.
Також Кравець відзначив відмінні навички Буданова в комунікації та психології.
"Він майстер переговорів і психологічних ігор, а найважливіше у своїй роботі в ГУР — він навчився ефективно працювати з різними людьми", — додав журналіст, акцентуючи увагу на тому, що ці якості особливо допоможуть новому керівнику Офісу Президента виконувати намічені завдання в рамках непростого переговорного треку щодо миру.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова на посаду керівника ОП.
А до цього цю посаду обіймав Андрій Єрмак, якого звільнили 28 листопада. Посаду він займав з 11 лютого 2020 року.
