Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов викликає повагу у американців, — журналіст

Буданов викликає повагу у американців, — журналіст

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 18:01
Буданов викликає повагу у американців, — журналіст
Роман Кравець. Фото: кадр з відео

Журналіст "Української правди" Роман Кравець розповів про відносини Кирила Буданова з американцями та особливу повагу до нього з боку спецслужб США і команди віце-президента США Джей Ді Венса.

Про це він заявив у подкасті "Гуртом та Вщент", що вийшов на YouTube-каналі волонтера Сергія Притули.

Реклама
Читайте також:

Журналіст про Буданова

За словами Кравця, американці сприймають Буданова як людину-легенду, під керівництвом якої українська розвідка реалізувала знакові спецоперації в Криму та РФ. 

"Складається враження, що навколо Буданова (в американців — ред.) сформувався певний легендарний ореол: образ людини, яка з незрозуміло яких ресурсів проводить потужні спецоперації. Це викликає повагу в американців і, зокрема, в уявленнях Трампа про силу", — зазначив журналіст.

Також Кравець відзначив відмінні навички Буданова в комунікації та психології. 

"Він майстер переговорів і психологічних ігор, а найважливіше у своїй роботі в ГУР — він навчився ефективно працювати з різними людьми", — додав журналіст, акцентуючи увагу на тому, що ці якості особливо допоможуть новому керівнику Офісу Президента виконувати намічені завдання в рамках непростого переговорного треку щодо миру.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова на посаду керівника ОП.

А до цього цю посаду обіймав Андрій Єрмак, якого звільнили 28 листопада. Посаду він займав з 11 лютого 2020 року.

США журналісти Кирило Буданов війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації