Буданов викликає повагу у американців, — журналіст

Роман Кравець. Фото: кадр з відео

Журналіст "Української правди" Роман Кравець розповів про відносини Кирила Буданова з американцями та особливу повагу до нього з боку спецслужб США і команди віце-президента США Джей Ді Венса.

Про це він заявив у подкасті "Гуртом та Вщент", що вийшов на YouTube-каналі волонтера Сергія Притули.

Реклама

Читайте також:

Журналіст про Буданова

За словами Кравця, американці сприймають Буданова як людину-легенду, під керівництвом якої українська розвідка реалізувала знакові спецоперації в Криму та РФ.

"Складається враження, що навколо Буданова (в американців — ред.) сформувався певний легендарний ореол: образ людини, яка з незрозуміло яких ресурсів проводить потужні спецоперації. Це викликає повагу в американців і, зокрема, в уявленнях Трампа про силу", — зазначив журналіст.

Також Кравець відзначив відмінні навички Буданова в комунікації та психології.

"Він майстер переговорів і психологічних ігор, а найважливіше у своїй роботі в ГУР — він навчився ефективно працювати з різними людьми", — додав журналіст, акцентуючи увагу на тому, що ці якості особливо допоможуть новому керівнику Офісу Президента виконувати намічені завдання в рамках непростого переговорного треку щодо миру.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова на посаду керівника ОП.

А до цього цю посаду обіймав Андрій Єрмак, якого звільнили 28 листопада. Посаду він займав з 11 лютого 2020 року.