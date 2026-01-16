Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов вызывает уважение у американцев, — журналист

Буданов вызывает уважение у американцев, — журналист

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:01
Буданов вызывает уважение у американцев, - журналист
Роман Кравец. Фото: кадр из видео

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец рассказал об отношениях Кирилла Буданова с американцами и особом уважении к нему со стороны спецслужб США и команды вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом он заявил в подкасте "Гуртом та Вщент", вышедшем на YouTube-канале волонтера Сергея Притулы.

Реклама
Читайте также:

Журналист о Буданове

По словам Кравца, американцы воспринимают Буданова как человека-легенду, под руководством которого украинская разведка реализовала знаковые спецоперации в Крыму и РФ.

"Создается впечатление, что вокруг Буданова (у американцев — ред.) сформировался определенный легендарный ореол: образ человека, который из непонятно каких ресурсов проводит мощные спецоперации. Это вызывает уважение у американцев и, в частности, в представлениях Трампа о силе", — отметил журналист.

Также Кравец отметил отличные навыки Буданова в коммуникации и психологии.

"Он мастер переговоров и психологических игр, а самое важное в своей работе в ГУР - он научился эффективно работать с разными людьми", — добавил журналист, акцентируя внимание на том, что эти качества особенно помогут новому руководителю Офиса Президента выполнять намеченные задачи в рамках непростого переговорного трека по миру.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кирилла Буданова на должность руководителя ОП.

А до этого эту должность занимал Андрей Ермак, которого уволили 28 ноября. Должность он занимал с 11 февраля 2020 года.

США журналисты Кирилл Буданов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации