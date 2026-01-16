Буданов вызывает уважение у американцев, — журналист

Роман Кравец. Фото: кадр из видео

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец рассказал об отношениях Кирилла Буданова с американцами и особом уважении к нему со стороны спецслужб США и команды вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом он заявил в подкасте "Гуртом та Вщент", вышедшем на YouTube-канале волонтера Сергея Притулы.

Журналист о Буданове

По словам Кравца, американцы воспринимают Буданова как человека-легенду, под руководством которого украинская разведка реализовала знаковые спецоперации в Крыму и РФ.

"Создается впечатление, что вокруг Буданова (у американцев — ред.) сформировался определенный легендарный ореол: образ человека, который из непонятно каких ресурсов проводит мощные спецоперации. Это вызывает уважение у американцев и, в частности, в представлениях Трампа о силе", — отметил журналист.

Также Кравец отметил отличные навыки Буданова в коммуникации и психологии.

"Он мастер переговоров и психологических игр, а самое важное в своей работе в ГУР - он научился эффективно работать с разными людьми", — добавил журналист, акцентируя внимание на том, что эти качества особенно помогут новому руководителю Офиса Президента выполнять намеченные задачи в рамках непростого переговорного трека по миру.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кирилла Буданова на должность руководителя ОП.

А до этого эту должность занимал Андрей Ермак, которого уволили 28 ноября. Должность он занимал с 11 февраля 2020 года.