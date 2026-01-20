Видео
Главная Новости дня Буданов имеет высокий уровень доверия от украинцев — эксперт

Буданов имеет высокий уровень доверия от украинцев — эксперт

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 11:59
Буданов единственный из лидеров рейтингов нарастил доверие — эксперт
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Кирилл Буданов оказался единственным среди тройки лидеров доверия украинцев, кому удалось улучшить свой показатель. По его мнению, такая динамика свидетельствует о том, что бывший глава ГУР вышел за пределы чисто военной роли и все больше воспринимается обществом как самостоятельный политический игрок.

На это, комментируя результаты нового социологического опроса, обратил внимание блогер и политический обозреватель Алексей Голобуцкий, ссылаясь на результаты опроса КМИС.

"Вышел свежий опрос КМИС — и после всех кадровых ротаций, турбулентности и информационных волн тройка лидеров доверия фактически не изменилась. На вершине — Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Но если у Зеленского и Залужного показатели в целом стабильные, то Буданов — единственный из этой тройки, кто прибавил в доверии", — высказался Голобуцкий.

Политический обозреватель напомнил, что в предыдущих замерах доверие к тогдашнему руководителю ГУР составляло около 65%, тогда как сейчас оно достигло примерно 70%.

"Во-первых, Буданов окончательно вышел за пределы роли "чисто военного". Он уже воспринимается не только как силовик или руководитель спецслужбы, а как политический деятель — без формального статуса, но с реальным политическим весом. Во-вторых, рост доверия произошел после перехода на одну из самых токсичных и "запятнанных" должностей в системе власти — руководителя Офиса Президента. Традиционно это позиция, которая быстро "съедает" рейтинги. В-третьих, это еще раз подтверждает общую тенденцию: общественный запрос на новых лидеров, проявивших себя во время войны, значительно сильнее доверия к "старой" политической элите", — заявил блогер.

Самое интересное, считает он, еще впереди, ведь превращение рейтингов доверия в электоральные симпатии может принести неожиданные результаты. Речь идет уже не только о фиксации уровня доверия, а о полноценных политических рейтингах с моделями выборов, возможными сценариями и перетоками голосов. По словам обозревателя, такие исследования, вероятно, уже готовятся и могут оказаться значительно более сюрпризными, чем нынешние цифры.

Напомним, также эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов высоко оценил умение Кирилла Буданова вести переговоры с США.

Отдельно журналист "Украинской правды" Роман Кравец рассказал, как воспринимают Кирилла Буданова в США.

украинцы опрос Кирилл Буданов доверие соцопрос
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
