Главная Новости дня Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия — опрос

Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия — опрос

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:27
Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия — КМИС
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов существенно сократил разрыв с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным в рейтинге общественного доверия.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Исследования показали, что Буданову доверяют 70% опрошенных украинцев, тогда как Залужному — 72% граждан. При этом баланс доверия-недоверия у обоих деятелей одинаковый — +51%, что фактически свидетельствует о выравнивании их позиций в общественном восприятии.

Социологи также обратили внимание на то, что в предыдущих волнах исследований разрыв между этими показателями был более заметным. Зато в январе 2026 года Буданов не только сохранил высокий уровень доверия, но и приблизился к абсолютному лидерству в рейтинге, несмотря на изменение своего публичного статуса.

Важно, что рост доверия к нему произошел после перехода из военной сферы в политико-административную — на должность главы Офиса Президента. Традиционно эта позиция считается такой, что быстро снижает персональные рейтинги.

В КМИС отметили, что в целом именно деятели сектора безопасности и обороны сегодня возглавляют рейтинги доверия и существенно опережают гражданских политиков. По оценке социологов, это отражает запрос общества на лидеров, которые проявили себя во время полномасштабной войны.

Опрос проводился в течение 9-14 января 2026 года методом телефонных интервью (CATI). В исследовании приняли участие 601 респондент с подконтрольных правительству Украины территорий. Формальная статистическая погрешность не превышает 5,3%.

Отмечается, что после назначения на должность руководителя Офиса Президента уровень доверия к Буданову демонстрирует положительную динамику по сравнению с данными опросов по состоянию на декабрь 2025 года.

Напомним, ранее Денис Капустин заявил, что ГУР под руководством Буданова стало брендом уровня ЦРУ. Он считает, что на посту Офиса Президента у него появилось еще больше возможностей.

В то же время эксперт рассказал, Буданов имеет более высокий уровень доверия со стороны украинцев среди тройки лидеров. Он считает, что бывший глава ГУР вышел за пределы чисто военной роли.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
