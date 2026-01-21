Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия — КМИС

Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия — опрос
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов существенно сократил разрыв с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным в рейтинге общественного доверия.
Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Буданов догнал Залужного в рейтинге доверия
Исследования показали, что Буданову доверяют 70% опрошенных украинцев, тогда как Залужному — 72% граждан. При этом баланс доверия-недоверия у обоих деятелей одинаковый — +51%, что фактически свидетельствует о выравнивании их позиций в общественном восприятии.
Социологи также обратили внимание на то, что в предыдущих волнах исследований разрыв между этими показателями был более заметным. Зато в январе 2026 года Буданов не только сохранил высокий уровень доверия, но и приблизился к абсолютному лидерству в рейтинге, несмотря на изменение своего публичного статуса.
Важно, что рост доверия к нему произошел после перехода из военной сферы в политико-административную — на должность главы Офиса Президента. Традиционно эта позиция считается такой, что быстро снижает персональные рейтинги.
В КМИС отметили, что в целом именно деятели сектора безопасности и обороны сегодня возглавляют рейтинги доверия и существенно опережают гражданских политиков. По оценке социологов, это отражает запрос общества на лидеров, которые проявили себя во время полномасштабной войны.
Опрос проводился в течение 9-14 января 2026 года методом телефонных интервью (CATI). В исследовании приняли участие 601 респондент с подконтрольных правительству Украины территорий. Формальная статистическая погрешность не превышает 5,3%.
Отмечается, что после назначения на должность руководителя Офиса Президента уровень доверия к Буданову демонстрирует положительную динамику по сравнению с данными опросов по состоянию на декабрь 2025 года.
Напомним, ранее Денис Капустин заявил, что ГУР под руководством Буданова стало брендом уровня ЦРУ. Он считает, что на посту Офиса Президента у него появилось еще больше возможностей.
В то же время эксперт рассказал, Буданов имеет более высокий уровень доверия со стороны украинцев среди тройки лидеров. Он считает, что бывший глава ГУР вышел за пределы чисто военной роли.
