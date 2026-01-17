Видео
Україна
ГУР под руководством Буданова стало брендом уровня ЦРУ — Капустин

ГУР под руководством Буданова стало брендом уровня ЦРУ — Капустин

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 23:40
Денис "WhiteRex" Капустин оценил карьерный путь Буданова
Денис "WhiteRex" Капустин. Фото: кадр из видео

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис "WhiteRex" Капустин дал первое интервью после своего "воскрешения". В нем он рассказал, что за шесть лет Главное управление разведки под руководством Кирилла Буданова стало мировым брендом на уровне лучших мировых спецслужб.

Об этом WhiteRex сообщил на YouTube-канале "Пантеровец".

Читайте также:

Что Капустин думает о ГУР

Капустин прокомментировал переход экс-руководителя разведки на должность главы ОП. Он сообщил, что уход Буданова с должности главы ГУР не повлиял на ту структурную вертикаль, в которой находится РДК. Капустин уверен, что для карьеры Буданова возглавить ОП — это однозначно рост.

"Мы прекрасно знаем, что он пришел в главное управление разведки в 20-м году и после шесть лет, практически, главное управление разведки стало брендом мировым таким же, как, я не знаю, там, ЦРУ, Моссад, МИ6. Это очень круто, это очень важно. Была куча операций по фронту, за линией, в глубоком тылу", — отметил Капустин.

Сам факт того, что из небольшой, закрытой, тихой структуры выросла такая мировая институция, как ГУР — это очень круто, считает WhiteRex. Он уверен, что если Буданов смог в 34 года прийти в ведомство и сделать из него такую настолько эффективную структуру, то на посту Офиса Президента у него появилось еще больше возможностей. Командир РДК уверен, что для Украины это будет, безусловно, лучше.

"Плюс, мы знаем, что он был участником переговоров США и Украины по мирному плану, мирному регулированию. И в этом плане сейчас он будет выступать уже не в роли начальника военной разведки, а в роли начальника Офиса Президента. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения для Украины тоже открываются больше возможностей", — добавил Капустин.

Напомним, что 1 января ГУР сообщил, что командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин жив. В результате спецоперации украинской разведки его жизнь была сохранена.

Ранее мы также информировали, что командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин впервые рассказал подробности спецоперации ГУР по его якобы "ликвидации". Он сообщил, что эта операция долго готовилась и была очень сложной.

разведка Кирилл Буданов ГУР РДК ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
