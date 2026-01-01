Командир РДК Денис Капустин жив — ГУР сделали заявление

Командир РДК Денис Капустин жив, — ГУР
Дата публикации 1 января 2026 14:53
Срочная новость
В главном управлении разведки сообщили, что командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив. Разведка совместно с РДК провели спецоперацию, которая позволила сфабриковать российские спецслужбы, которые заказали убийство командира. Выделенные РФ средства оказались в распоряжении ГУР и пойдут на нужды подразделения.
