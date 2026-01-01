Видео
Командир РДК Денис Капустин жив, — ГУР

Командир РДК Денис Капустин жив, — ГУР

Дата публикации 1 января 2026 14:53
Командир РДК Денис Капустин жив — ГУР сделали заявление
Срочная новость

В главном управлении разведки сообщили, что командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив. Разведка совместно с РДК провели спецоперацию, которая позволила сфабриковать российские спецслужбы, которые заказали убийство командира. Выделенные РФ средства оказались в распоряжении ГУР и пойдут на нужды подразделения.

Новость дополняется...

Читайте также:
ГУР РДК
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
