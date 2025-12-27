На Запорожском направлении погиб командир РДК Капустин

Денис "WhiteRex" Капустин. Фото: АрмияInform

Погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин с позывным "White Rex". Это произошло против ночью 27 декабря на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили в Российском добровольческом корпусе.

Что известно о гибели командира РДК

WhiteRex погиб ночью, когда находился на боевом задании на Запорожском направлении.

Сообщение РДК в Telegram. Фото: скриншот

По предварительным данным, трагедия произошла в результате прилета FPV-дрона. Другие подробности об обстоятельствах удара пока уточняются.

