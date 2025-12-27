Видео
Главная Новости дня На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин – детали

На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин – детали

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 09:26
На Запорожском направлении погиб командир РДК Капустин
Денис "WhiteRex" Капустин. Фото: АрмияInform

Погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин с позывным "White Rex". Это произошло против ночью 27 декабря на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили в Российском добровольческом корпусе.

Что известно о гибели командира РДК

WhiteRex погиб ночью, когда находился на боевом задании на Запорожском направлении.

На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін – деталі - фото 1
Сообщение РДК в Telegram. Фото: скриншот

По предварительным данным, трагедия произошла в результате прилета FPV-дрона. Другие подробности об обстоятельствах удара пока уточняются.

Напомним, что основатель РДК Денис White Rex Никитин в интервью Новости.LIVE рассказал, как командование армии РФ уничтожает своих солдат.

Ранее мы также информировали, что в Белгородской области РФ суд наказал огромным штрафом женщину за поддержку РДК.

война россияне война в Украине Россия РДК
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
