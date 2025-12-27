На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин – детали
Погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин с позывным "White Rex". Это произошло против ночью 27 декабря на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщили в Российском добровольческом корпусе.
Что известно о гибели командира РДК
WhiteRex погиб ночью, когда находился на боевом задании на Запорожском направлении.
По предварительным данным, трагедия произошла в результате прилета FPV-дрона. Другие подробности об обстоятельствах удара пока уточняются.
Напомним, что основатель РДК Денис White Rex Никитин в интервью Новости.LIVE рассказал, как командование армии РФ уничтожает своих солдат.
Ранее мы также информировали, что в Белгородской области РФ суд наказал огромным штрафом женщину за поддержку РДК.
