Україна
Головна Новини дня На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін – деталі

На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін – деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 09:26
На Запорізькому напрямку загинув командир РДК Капустін
Денис "WhiteRex" Капустін. Фото: АрміяInform

Загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін із позивним "White Rex". Це сталося проти вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у Російському добровольчому корпусі.

Читайте також:

Що відомо про загибель командира РДК

WhiteRex загинув вночі, коли перебував на бойовому завданні на Запорізькому напрямку.

На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін – деталі - фото 1
Допис РДК у Telegram. Фото: скриншот

За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок приліту FPV-дрона. Інші подробиці щодо обставин удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, що засновник РДК Денис White Rex Нікітін в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, як командування армії РФ знищує своїх  солдатів.

Раніше ми також інформували, що у Білгородській області РФ суд покарав величезним штрафом жінку за підтримку РДК.

війна росіяни війна в Україні Росія РДК
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
