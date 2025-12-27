На Запорізькому напрямку загинув командир РДК Капустін

Денис "WhiteRex" Капустін. Фото: АрміяInform

Загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін із позивним "White Rex". Це сталося проти вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у Російському добровольчому корпусі.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про загибель командира РДК

WhiteRex загинув вночі, коли перебував на бойовому завданні на Запорізькому напрямку.

Реклама

Допис РДК у Telegram. Фото: скриншот

За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок приліту FPV-дрона. Інші подробиці щодо обставин удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, що засновник РДК Денис White Rex Нікітін в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, як командування армії РФ знищує своїх солдатів.

Реклама

Раніше ми також інформували, що у Білгородській області РФ суд покарав величезним штрафом жінку за підтримку РДК.