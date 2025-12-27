На Запорізькому напрямку загинув командир РДК Капустін

На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін – деталі
Загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін із позивним "White Rex". Це сталося проти вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання.
Про це повідомили у Російському добровольчому корпусі.
Що відомо про загибель командира РДК
WhiteRex загинув вночі, коли перебував на бойовому завданні на Запорізькому напрямку.
За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок приліту FPV-дрона. Інші подробиці щодо обставин удару наразі уточнюються.
Нагадаємо, що засновник РДК Денис White Rex Нікітін в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, як командування армії РФ знищує своїх солдатів.
Раніше ми також інформували, що у Білгородській області РФ суд покарав величезним штрафом жінку за підтримку РДК.
Читайте Новини.LIVE!